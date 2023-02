Daneben begeistert sich Rhomberg für den klimaschonenden Baustoff Holz. „Seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigen wir uns bereits intensiv mit den Möglichkeiten der Holz-Systembauweise und haben die Erkenntnisse daraus in neue Produkte fließen lassen“, sagt Ernst Thurnher.

Etwa die Vergleichsuntersuchung von zwei Wohnanlagen in der Lerchenstraße in Wolfurt sollen wichtiges Knowhow geliefert haben. Dort hat Rhomberg zwei nahezu identische Baukörper errichtet, einen in Massiv- und einen in Holzbauweise. Bau sowie Betrieb wurden und werden begleitet.



Zuletzt ist es dem Unternehmen mit „WoodRocks“ gelungen, die reine Bauzeit für ein mehrstöckiges Holz-Wohngebäude auf unter sechs Monate zu bringen, was den Holz-Systembau gerade auch für leistbaren und sozialen Wohnbau attraktiv macht. Die mehrhährige Erfahrung mit dem Baustoff, aber auch die integrale Bauweise sollen dabei geholfen haben.

Mit den vorgefertigten komplett ausgestatteten Bad- und Technikmodulen „myblock“ lässt sich im mehrgeschossigen Holzwohnbau künftig noch mehr Zeit und Geld sparen. „Und auch für Industrie und Gewerbe bieten wir mit unserem neuesten Holzbaukonzept ‚office ZERO‘ ein nachhaltiges, wirtschaftliches Gebäudesystem an – schlüsselfertig und aus einer Hand“, so Thurnher. Das erste Holz-Bürogebäude dieser Art entstehe derzeit an der Feldkircher Bärenkreuzung.