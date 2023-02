Der AUTOTESTTAG von firmenwagen und Industriemagazin ist das B2B-Flottenevent des Jahres 2022. Erleben Sie die neuesten Fahrzeugmodelle bei einer Probefahrt am Driving Camp Pachfurth im Burgenland – einfach erreichbar über die A4-Ostautobahn! Auf dem kurvenreichen Driving Camp Pachfurth haben Sie am 29. September 2022 die Möglichkeit, zwischen 09:00 und 17:00 Uhr eine Vielzahl an Fahrzeugen auf Herz und Nieren zu testen.

Fahrzeuge unterschiedlichster Kategorien stehen vor Ort zum Testen bereit, von der Kompaktklasse bis hin zum Supersportwagen. Vertreten sind sowohl Autos mit klassischem Verbrennungsmotor als auch Plug-in-Hybride und rein batterieelektrische Fahrzeuge unterschiedlichster Variationen und in einer stetig steigenden Modellvielfalt.

Geschultes Personal steht Ihnen bei allen Fragen zur Seite. Vor Ort erhalten Sie unser Roadbook mit allen wichtigen Infos zu den vorhandenen Modellen. Melden Sie sich noch heute für den Autotesttag am 29.09.2022 an! Der Registrierungsbeitrag beläuft sich auf € 49,00 (exkl. Mwst.) und beinhaltet eine reichhaltige Verpflegung vor Ort.



Eine Bezahlung des Registrierungsbeitrags vor Ort ist leider nicht möglich. Beachten Sie bitte, dass ausschließlich registrierte Teilnehmer auch vor Ort fahren dürfen. Das Mindestalter beträgt 25 Jahre.Nicht vergessen: Führerschein und bequeme Kleidung!



Datum: 29. September 2022

Öffnungszeiten: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Ende der Veranstaltung: Der Fuhrpark schließt um 17:00 Uhr

Tickets gibt es hier!