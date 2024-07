Im Konflikt um ein umfangreiches Subventionsprogramm der US-Regierung für Elektrofahrzeuge hat China erneut die Welthandelsorganisation (WTO) eingeschaltet. Laut einer Mitteilung des Handelsministeriums in Peking am Montag wirft China den USA eine diskriminierende und protektionistische Politik vor. Bereits im März hatte China die WTO in dieser Angelegenheit kontaktiert. Da die Gespräche mit Washington jedoch gescheitert seien, fordere man nun die Einrichtung einer Expertengruppe, so das Ministerium.

>>> Chinesische E-Autos: Biden erhöht Zölle auf 100 Prozent

Mit dem sogenannten Inflation Reduction Act hat die US-Regierung unter Präsident Joe Biden 2022 ein mehrere hundert Milliarden Dollar schweres Subventionsprogramm zur Umgestaltung der Industrie initiiert. Neben Technologien für erneuerbare Energien liegt ein besonderer Fokus auf der Produktion von Elektroautos und deren Batterien. Da die Subventionen größtenteils an die Produktion in den USA gebunden sind, stößt das Programm auch in Europa auf Kritik.



Das chinesische Handelsministerium kritisierte, diese Politik schließe Produkte aus China und anderen WTO-Staaten aus und errichte künstliche Handelsbarrieren. Es forderte die USA auf, sich an die Regeln der WTO zu halten.



Die USA wiederum wollen mit ihrer Unterstützung Chinas Subventionen für die eigene Industrie etwas entgegensetzen. In mehreren Handelsfragen stehen die beiden Länder auf unterschiedlichen Seiten. Kürzlich haben die USA deutlich höhere Einfuhrzölle auf chinesische Elektroautos angekündigt. Auch die EU beschloss vorläufige Zollerhöhungen auf in China produzierte Elektroautos. Eine endgültige Entscheidung soll bis Anfang November fallen, um bis dahin noch mit China zu verhandeln.