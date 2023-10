Allerdings, so Roither, sei der Auftragseingang in Europa zum Teil zurückgegangen - und zwar im Norden Europas, nicht aber im Süden. "Normal haben wir das umgekehrt", so der Konzernsprecher. Deutschland, Frankreich und Skandinavien seien "eher zurückhaltend", Italien, Spanien, Portugal und Griechenland "funktionieren noch sehr gut". Der Grund: Spanien zum Beispiel habe - was die Inflation betrifft - deutlich weniger Probleme.

"Unser größter Markt ist Deutschland", so Roither. Dort schwächelt die Bauwirtschaft wegen der hohen Zinsen und der Inflation. Und mit der Bauwirtschaft macht Palfinger nach eigenen Angaben 40 Prozent seines Geschäfts. Für das Gesamtjahr 2023 ist das Unternehmen jedenfalls zuversichtlich: Auf Basis der aktuellen Auftragslage, die bis zum Ende des ersten Quartals 2024 reicht, erwartet das Management einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro und ein EBIT von "über 200 Millionen Euro".