Der ehemalige Geschäftsführer der BMW Motoren GmbH in Steyr und bisherige Leiter der Antriebsproduktion der BMW Group, Alexander Susanek, übernahm am 1. Juli 2023 die Agenden des COO im Vorstandsteam der Palfinger AG. Er wird damit zukünftig maßgeblich für den laufenden Transformationsprozess verantwortlich zeichnen. Mit seinem Wechsel in den Palfinger-Vorstand folgt Susanek Martin Zehnder, der nach 15 Jahren sein Mandat nicht verlängerte. Gemeinsam mit CEO Andreas Klauser und CFO Felix Strohbichler wird Susanek die Strategie 2030 umsetzen.



Susanek studierte Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen an der TU München und promovierte in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine berufliche Laufbahn begann er im Jahr 2005 bei MAN TRUCK & BUS. Nach verschiedenen Fach- und Führungspositionen war er dort von 2011 bis 2014 als Geschäftsführer des Montagewerks für schwere Lkw in Niepolomice, Polen, beschäftigt.



Im Jahr 2014 wechselte er zur BMW Group. Nach Stationen als Leiter des Prototypenbaus für Pkw in München und als Leiter der Montage im Werk Regensburg übernahm er im Jahr 2020 als Geschäftsführer der BMW Motoren GmbH die Leitung des weltweit größten Motorenwerks der BMW Group in Steyr. Die Verantwortung für die weltweite Motorenproduktion bei BMW übernahm er im November 2022. Alexander Susanek ist verheiratet und hat drei Kinder.