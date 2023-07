Im ersten Halbjahr 2023 wurden von der PET to PET Recycling Österreich GmbH mit Sitz in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) bisher 17.755 Tonnen Getränkeflaschen recycelt und in den Ressourcenkreislauf zurückgeführt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 17 Prozent. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit und sprach von einem "Recycling-Rekord".

Geschäftsführer Christian Strasser freute sich über das deutliche Übertreffen des bisherigen Höchstwertes von 15.131 Tonnen aus dem ersten Halbjahr 2022, sieht aber auch herausfordernde Zeiten auf das Unternehmen zukommen. "In der zweiten Jahreshälfte wird ein signifikanter Rückgang der eingesetzten Recyclate am Markt erwartet", betonte er. Die schwierige Wirtschaftslage, die Inflation und der große Preisunterschied zwischen Neuware und Recyclat seien die Gründe dafür.