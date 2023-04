Aufgrund massiver Kostensteigerungen durch den russischen Angriffskrieg und der verzögerten Wirksamkeit eigener Preiserhöhungen hat der Salzburger Kranhersteller Palfinger im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger Betriebsergebnis und Nettogewinn erzielt. Das Betriebsergebnis ging von 155,0 Mio. Euro auf 150,4 Mio. Euro zurück. Die EBIT-Marge lag mit 6,8 Prozent deutlich unter dem Vorjahreswert von 8,4 Prozent. Das Konzernergebnis ging um rund 18 Prozent auf 71,4 Millionen Euro zurück.

Beim Umsatz erreichte der Konzern, der mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 2022 nach eigenen Angaben ein "All Time High" von 2,23 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung um ein Fünftel im Vergleich zu 2021.

Auch für das Geschäftsjahr 2023 ist Palfinger optimistisch und peilt neue Rekordwerte bei Umsatz und EBIT an. Angestrebt wird ein Umsatz in Höhe von mehr als 2,4 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll heuer bei 200 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Freitag auf Basis vorläufiger Ergebnisse für das erste Quartal mit.



In den ersten drei Monaten des Jahres erwirtschaftete Palfinger einen Umsatz von rund 590 Millionen Euro und ein EBIT von rund 49 Millionen Euro. Die endgültigen Zahlen wird das Unternehmen am 28. April präsentieren. Für 2027 hat sich das Unternehmen ein weiteres Finanzziel gesetzt: einen Umsatz von 3,0 Milliarden Euro bei einer EBIT-Marge von 10 Prozent und einem Return on Capital Employed von 12 Prozent.