Ein neues Geschäftsmodell der OMV ist die Speicherung von CO2. Im Juni erhielt die OMV Norge in einem Dreier-Konsortium mit Vår Energi (40 Prozent) und Lime Petroleum (30 Prozent) vom norwegischen Energieministerium eine zweite CO2-Speicherlizenz. In einem älteren Projekt in Norwegen werden in den nächsten Monaten Explorationsaktivitäten beginnen. Das erste Projekt soll etwa 2029 in Betrieb gehen, das neue Projekt kurz nach 2030.

>>> So will die OMV CO2 in der Nordsee versenken

Beim Gasprojekt Neptun Deep im rumänischen Schwarzen Meer befindet man sich in der Umsetzung. "Wir haben mittlerweile 90 Prozent der Umsetzungsverträge vergeben." Man gehe weiterhin davon aus, 2025 mit den Bohrungen zu beginnen und Anfang 2027 in Betrieb zu gehen. "Das ist Europas größtes Offshore-Projekt und wird Rumänien zum größten Gasproduzenten in der EU machen und zur Energieunabhängigkeit der EU beitragen." Die Produktion dort werde sehr geringe CO2-Emissionen haben und viel umweltverträglicher als LNG sein. Im Juni übernahm die OMV auch von Total Energies alle Anteile am Öl- und Gasfeld Khan Asparuh im bulgarischen Schwarzen Meer. "Wir werden uns dort, wie es in der Öl- und Gasindustrie üblich ist, einen starken Partner suchen."