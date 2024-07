OMV-Chef Stern hob die "anhaltend soliden" Cashflows hervor: Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit stieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 auf 1,2 Milliarden Euro.



Im Ausblick für das Gesamtjahr 2024 geht die OMV von einem durchschnittlichen Brent-Preis von etwa 85 Dollar pro Fass aus. Der durchschnittlich realisierte Erdgaspreis wird bei rund 25 Euro je Megawattstunde erwartet, im Vergleich zur vorherigen Prognose von 20 bis 25 Euro. Die Öl- und Gasproduktion soll zwischen 330.000 und 350.000 Fass pro Tag liegen. Der erwartete Auslastungsgrad der europäischen Raffinerien wurde von der vorherigen Prognose von rund 95 Prozent auf 90 Prozent gesenkt.

>>> Zukunft der Gasversorgung: Europas Dilemma mit russischem Gas

Die OMV hat bei der aktuellen Ausschreibung für europäische Erdgas-Pipelinekapazitäten den Zuschlag für Transportrechte von 29 TWh nach Österreich bis 2029 erhalten. Für den Zeitraum von Oktober 2026 bis September 2028 wurden 7 TWh pro Jahr an Transportkapazitäten erworben, und zusätzlich 15 TWh Transportrechte für Oktober 2028 bis September 2029, teilte die OMV am Mittwoch in der Früh mit.



Dies ermöglicht der OMV, am grenzüberschreitenden Übergabepunkt Oberkappel in Oberösterreich zusätzliche Leitungsmengen aus Deutschland zu übernehmen. "OMV verfolgt weiterhin die Strategie, ihre Gasbezugsquellen und Gaslieferwege zu diversifizieren", sagte der zuständige OMV-Vorstand Berislav Gašo laut Mitteilung. "Wir können unsere österreichischen und internationalen Vertragskunden zuverlässig versorgen - auch wenn die Gaslieferungen aus Russland unterbrochen werden sollten", betonte Gašo. "Wir erweitern unser Portfolio, indem wir verstärkt Gas aus eigener Produktion, externe Quellen aus Norwegen und zusätzliche LNG-Mengen nutzen." Die OMV-Gasspeicher in Österreich sind derzeit zu rund 80 Prozent gefüllt.