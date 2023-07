Mit dem Kauf von Batterietriebzügen beim Schweizer Hersteller Stadler erweitern die ÖBB ihren Fuhrpark. Im Rahmen eines Rahmenvertrags über bis zu 120 Züge werden 16 Batterietriebzüge gekauft. Der Vertrag habe eine Laufzeit von zehn Jahren und ein Gesamtvolumen von bis zu 1,3 Milliarden Euro, teilte die Bahn am Freitag mit.

Dem Medienbericht zufolge war Stadler im Vergabeverfahren gegen den deutschen Siemens-Konzern angetreten. Wie die ÖBB mitteilten, ist die Entscheidung für das Schweizer Unternehmen nun rechtskräftig. Demnach sollen die ersten 16 Fahrzeuge ab 2028 auf der Kamptalbahn in Niederösterreich zum Einsatz kommen. Mit der Anschaffung der elektrisch betriebenen Züge wird ein weiterer Schritt in Richtung Dekarbonisierung des Schienenverkehrs gesetzt.

