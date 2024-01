Nach Europa will Nuki nun auch in den USA Fuß fassen, obwohl in den USA eine andere Norm für Türschlösser verwendet wird. In Europa ist der Drehwinkel 270 Grad, in den USA nur 90 Grad. Zudem sei der Konkurrenzdruck in Übersee deutlich größer und auch der chinesische Einfluss mache sich bemerkbar. Laut Pansy will man in den USA als "Qualitätsführer" auftreten und sich so als Premiumprodukt etablieren.

Durch die Expansion auf den europäischen Markt wurden im Jahr 2023 am Hauptsitz in Graz 56 neue Arbeitsplätze geschaffen; startete man vor nicht einmal zehn Jahren mit einem fünfköpfigen Team, sind heute rund 150 Frauen und Männer für Nuki im Einsatz. Offizielle Unternehmenssprache ist Englisch, beschäftigt werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 18 Nationen. Bei aller Expansion und Internationalität bleibe die Basis aber in Europa, sagt Pansy: "Unsere Smart Locks werden in Europa produziert, unsere innovativen Ideen entstehen in Österreich, unser Firmensitz ist in Graz. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern."

Das Unternehmen Nuki wurde im Jahr 2014 von den Brüdern Martin Pansy und Jürgen Pansy in Graz gegründet. Seit dem Markteintritt im Jahr 2016 ist das Unternehmen kontinuierlich auf Wachstumskurs und ist heute nach Angaben des Unternehmens Europas führender Anbieter von intelligenten Zutrittslösungen zum Nachrüsten.