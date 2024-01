Der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern Agrana hat in den ersten drei Quartalen des Gescgäftsjahres 2023/2024 von einem guten Zuckergeschäft profitiert. Der Konzerngewinn betrug 78,1 Mio. Euro, im Vergleich zu einem kleinen Gewinn von 5,4 Mio. Euro in der Vorjahresperiode aufgrund von Abschreibungen in der Ukraine und Russland. Mit 2,95 Milliarden Euro konnte der Umsatz um rund 8 Prozent gesteigert werden. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Die Agrana ist börsennotiert und in Österreich vor allem durch die Marke "Wiener Zucker" bei den Endkonsumenten bekannt. Weltweit beschäftigt der Konzern rund 9.000 Mitarbeiter an 55 Produktionsstandorten. Das Betriebsergebnis (EBIT) ist in den ersten drei Quartalen von 50,2 auf 149,4 Millionen Euro gestiegen. Der neue Agrana-Chef Stephan Büttner äußerte sich in einer Aussendung am Donnerstag zufrieden über den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres, trotz des volatilen Geschäftsumfelds. Die operative Performance wurde in nahezu allen Geschäftsbereichen verbessert.

