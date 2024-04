Im Zuge der Strukturreform übernahm die Swarovski International Holding mit Sitz in der Schweiz mit über 80 Prozent die Mehrheit an der Daniel Swarovski KG in Österreich, wodurch die Rechte der einzelnen Familienmitglieder, also der Gesellschafter, erheblich beschnitten wurden. Dagegen wehrte sich Christoph Swarovski, der auch Präsident der Industriellenvereinigung Tirol ist. Mit der Entscheidung des Schiedsgerichtes 2022 durfte er wieder in den Beirat, das Führungsgremium des Konzerns, einziehen. Das hatten die Gesellschafter um Markus Langes-Swarovski, Robert Buchbauer und Matthias Margreiter bis zuletzt verhindert.

Die Strukturreform habe sich zu einem wirtschaftlichen Desaster entwickelt, wurde Swarovski damals zitiert. Er und die Familie Manfred würden sich erwarten, dass die Verantwortlichen und ihre Berater die Verantwortung für den Konzern abgeben, um einen Neustart zu ermöglichen. Dieser Neuanfang mit einer klaren Strategie und einem professionellen Management hätte angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen rasch erfolgen müssen, so Swarovski weiter. Die Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht mit einem klaren Bekenntnis zu den Standorten in Tirol könnte ein Lösungsvorschlag sein, so Christoph Swarovski im Jahr 2022.