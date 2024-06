China, die bevölkerungsreichste Nation der Welt, hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten Importeure von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen entwickelt. Die Europäische Union (EU) spielt dabei eine bedeutende Rolle als Lieferant. Im Jahr 2022 importierte China landwirtschaftliche Produkte im Wert von rund 137 Milliarden US-Dollar, womit das Land hinter den USA den zweitgrößten Agrarimporteur weltweit darstellt. Die EU gehört zu den wichtigsten Lieferanten Chinas und deckt einen erheblichen Teil dieses Bedarfs ab. Allein im Jahr 2022 beliefen sich die Exporte der EU nach China auf etwa 17,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 2,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zu den wichtigsten Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen, die China aus der EU importiert, gehören:

Milchprodukte: Besonders gefragt sind Milchpulver, Käse und Butter. Im Jahr 2022 importierte China Milchprodukte im Wert von rund 1,7 Milliarden Euro aus der EU. Schweinefleisch: Aufgrund von Engpässen in der eigenen Produktion und der Afrikanischen Schweinepest ist China auf Importe angewiesen. Im Jahr 2022 importierte China Schweinefleisch im Wert von etwa 5,8 Milliarden Euro aus der EU. Wein und Spirituosen: Französische Weine und Spirituosen sind besonders begehrt. Die Exporte dieser Produktkategorie erreichten 2022 ein Volumen von etwa 2,1 Milliarden Euro. Obst und Gemüse: Insbesondere Äpfel, Birnen und Trauben sowie verarbeitetes Obst und Gemüse machten einen wesentlichen Anteil der Importe aus, mit einem Gesamtwert von rund 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2022.

Die chinesische Mittelschicht hat in den letzten Jahren eine zunehmende Vorliebe für europäische Lebensmittel entwickelt. Diese Präferenz basiert auf mehreren Faktoren, die eng mit den sich wandelnden Lebensstil- und Konsumgewohnheiten in China verbunden sind. Europäische Lebensmittel sind für ihre hohen Qualitätsstandards und strengen Sicherheitskontrollen bekannt. In China, wo Lebensmittelsicherheit ein wichtiges Thema ist, schätzen Verbraucher diese Zuverlässigkeit. Mit dem steigenden Einkommen wächst auch das Gesundheitsbewusstsein der chinesischen Mittelschicht. Europäische Lebensmittel, oft als natürlich und gesund wahrgenommen, passen in diesen Lebensstil. Generell genießen Produkte aus Europa ein hohes Ansehen. Der Konsum europäischer Produkte wird oft als Statussymbol betrachtet und unterstreicht einen gehobenen Lebensstil.