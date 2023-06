Das Grundstück bietet mit rund 120.000 Quadratmetern durchaus Expansionspotenzial. Rund eine halbe Stunde vom Charlotte Douglas International Airport, nur wenige Kilometer von den Werken von Greiner Bio One, das vor Ort für den amerikanischen Markt Kunststoffprodukte für die In-vitro-Diagnostik, Biotechnologie und pharmazeutische Industrie produziert und unweit vom Werk des Vorarlberger Beschlägeherstellers Blum, entsteht gerade Ieine Werkshalle sowie ein Bürotrakt: Mehr als 150 Mitarbeiter sollen für den Automations-, Produktions- und Softwarelösungshersteller Stiwa künftlg hier werken. Es ist die zweite Niederlassung in den USA: Seit 2016 sind 45 Mitarbeiter in einer Service- und Support-Niederlassung in Fort Mill, ebenfalls South Carolina, beschäftigt.

Der analoge Zwilling zum Stammwerk in Attnang-Puchheim soll Anlagen zur industriellen Automatisierung für bestehende Kunden aus der Heimat, wie eben Greiner Bio One und Blum. Aber nicht nur: „Unser Ziel ist es, den neuen Standort in den USA zu einem vollwertigen STIWA-Werk auszubauen. Damit wollen wir nicht nur unsere Bestandskunden optimal bedienen, sondern auch neue, amerikanische Kunden ansprechen, was uns mit Aufträgen von Motorola und Levinton bereits gelungen ist“ sagt Peter Sticht, Geschäftsführer der Stiwa Gruppe.

Für Motorola, wo die Endmontage bislang noch weitgehend manuell erfolgt, hat Stiwa eine Automatisierungsanlage errichtet, die in kürze ausgeliefert werden soll. Nicht einmal ein Viertel des Grundstückes wird im Vollausbau, der 2024 fertig sein soll, belegt sein. Und das dürfte gewollt sein: „Wir sind fest davon überzeugt, dass der amerikanische Markt ein enormes Potenzial für uns bietet“, sagt Sticht.

Der Unternehmer Peter Sticht, 58, ist nach seinem Wirtschaftsstudium an der Uni Linz 1986 in das Familienunternehmen eingestiegen. Beim Generationenwechsel im Jahr 2011 übernahm er gemeinsam mit seinem Bruder Raphael von Vater und Firmengründer Walter Sticht die Geschäftsführung. Seitdem ist er geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. Peter Sticht ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Seine Tochter ist ebenfalls bereits im Unternehmen beschäftigt.

