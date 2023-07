Der Opel-Mutterkonzern Stellantis sieht sich nach einem Rekordgewinn in der Lage, die hohen Umbauinvestitionen zu stemmen. Im ersten Halbjahr sprang der Überschuss im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum um 37 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro. Das teilte der italienisch-französische Autobauer am Mittwoch mit. Mit rund 98,4 Milliarden Euro kletterte der Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 12 Prozent.

Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 11 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro. Die Rendite sank leicht auf 14,4 (Vorjahreszeitraum: 14,5) Prozent. Damit bewegt sich Stellantis wieder in einem Bereich, in dem sich in der Regel die Premium-Hersteller wie Mercedes Benz und BMW bewegen. Zum Ausblick erklärte der Autobauer: "Wir sind für den Rest des Jahres 2023 und darüber hinaus gut aufgestellt."