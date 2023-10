Der französische Autozulieferer Forvia erwartet nach der Übernahme des deutschen Scheinwerferspezialisten Hella, der auch in Österreich tätig ist, mehr Einsparungen als ursprünglich geplant. "Wir hatten ein Ziel von 300 Millionen Euro an Kostensynergien bis Ende 2025 angekündigt. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Ziel übertreffen werden", sagte der Vorstandsvorsitzende des in Nanterre ansässigen Unternehmens, Patrick Koller, der Branchenzeitung "Automobilwoche" (Montag).

Bei der Übernahme im vergangenen Jahr war Faurecia davon ausgegangen, bis 2025 250 Millionen Euro einzusparen. Die Teams von Faurecia und Hella arbeiten nach seinen Worten "sehr gut zusammen". Beide Unternehmen treten gemeinsam unter der Dachmarke Forvia auf.