Die Industriegruppe des österreichischen Investors Michael Tojner strebte für heuer ein kräftiges Umsatzwachstum an. Dies ist um ersten Quartal auch gelungen, denn der Gesamtumsatz stieg um 15,9 Prozent. Maßgeblich dazu beigetragen haben das dynamische Umsatzwachstum der Aluflexpack AG und die laufende Zuwachs der Marktanteile der Montana Aerospace AG.

Die gesamte Gruppe setzt sich aus drei Divsionen zusammen: Varta AG; Aluflexpack AG und Montana Aerospace AG erwirtschafteten im ersten Quartal 2022 einen Gesamtumsatz von 505,4 Millionen Euro, was einem Plus von 15,9 Prozent zum Vorjahr bedeutet. Das EBITDA belief sich auf 61,9 Millionen Euro und entspricht demnach einem Minus von 17, 9 Prozent. Diesen Rückgang kann auch Tojners Industriegruppe auf den Krieg in der Ukraine zurückführen, durch den die Produktions- aber auch Energiekosten massiv angestiegen sind.



Einen starken Beitrag zum positiven Quartalsergebnis hat Montana Aerospace beitragen können, da sich der Luftfahrt-Geschäftsbereich in den letzten Monaten wieder erholen konnte.



Michael Tojner, Mehrheitseigentümer und CEO der Montana Tech Components AG: „Mit unseren drei starken Divisionen verfolgen wir eine dynamische Wachstumsstrategie und wir haben auch in der Corona-Krise – entgegen den Trends – voll in den Ausbau unserer Fertigungskapazitäten und -kompetenzen investiert. Unternehmensakquisitionen, neue Werke, Forschung und Entwicklung in dynamischen Zukunftsmärkten. So haben wir uns erneut als richtungsweisender Innovations- und Wirtschaftstreiber aufgestellt und blicken optimistisch in die Zukunft.“