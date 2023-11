Es sind gar nicht wenige Metallunternehmen, die in den letzten Tagen bestreikt wurden: Rund 40 alleine am gestrigen Donnerstag, darunter Andritz, Bosch oder SKF und das Unternehmen des Arbeitgeber-Chefverhandlers Christian Knill, dem Metallunternehmen Mosdorfer im steirischen Weiz.



Am heutigen Freitag ist es dann auch bei Bosch in Hallein und in Wien vor dem Betrieb von Arbeitgeberverhandlers Stefan Ehrlich-Adám soweit: Der Chef des Sicherheitstechnik-Herstellers EVVA hatte erst kürzlich den Gewerkschaften vorgeworfen, die streikenden Arbeiter zu instrumentalisieren. Insgesamt 100.000 Beschäftigte sollen sich nach Angaben der Gewerkschaften von Voestalpine bis zu Magna in den letzten zwei Wochen an Aktionen beteiligt haben.

Und doch handelt es sich nur um punktuelle, oft nur wenige Stunden andauernde Arbeitskampfmaßnahmen. Kein Vergleich zu der martialischen Rhetorik von flächendeckenden Streiks, die Gewerkschafter vor dem Scheitern der letzten Verhandlungsrunde am vergangenen Montag angekündigt haben.

