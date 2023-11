Die eintägigen Streiks werden nun, wie es von Gewerkschaftsseite heisst, "vertieft". Von flächendeckenden Streiks, wie sie vorige Woche im Falle des Scheiterns der siebenten Verhandlungsrunde angekündigt wurde, ist bisher vonseiten der Gewerkschaft explizit keine Rede. Das Vorgehen der Gewerkschaftsspitze ist damit keine Eskalation: Geplant ist es, den Streikkomitees in den Betrieben zu überlassen, wie sie ihre Streiks ausdehnen.

So könnten etwa große Betriebe, die in mehreren Schichten produzieren, die Streiks auch auf mehrere Schichten ausweiten. Oder es könnten die Betriebe, die letzte Woche nur einen Tag gestreikt haben, jetzt zwei Tage streiken. Einige prominente Streikziele stehen schon fest: Am Dienstag um 14 Uhr sollen Betriebe der Voestalpine streiken. Am Mittwoch soll bei Magna in Graz in den Arbeitsausstand getreten werden.

„Das Verhalten der Gewerkschaften ist absurd, das versteht niemand mehr. Wir lassen uns von Streiks nicht beeindrucken und haben weiter Verhandlungstermine vorgeschlagen. Klar ist jedoch, dass wir die Streiks in keinem Fall bezahlen werden, das müssen die Gewerkschaften selbst übernehmen und den Streikenden auch aktiv kommunizieren“ so FMTI-Chefverhandler Christian Knill weiter.

Zuletzt gab es, vor aus den fünf anderen Branchenverbänden der Metallindustrie Zweifel an der Zulässigkeit von Solidaritätsstreiks. Seit 2011 verhandeln die Fachverbände Bergbau/Stahl-, Gießerei-, Fahrzeug-, die Nicht-Eisen-Metallindustrie und die Metalltechnische Industrie separat ihre Kollektivverträge. Allerdings sind nur die Termine gestaffelt und tatsächliche Verhandlungen finden lediglich in der größten - und traditionell renditeschwächsten - Branche, der Metalltechnischen Industrie statt.

In den letzten sieben Tagen gab es in rund 500 Unternehmen der gesamten Metallindustrie Arbeitsniederlegungen: Betroffen waren Unternehmen wie Engel Austria in Schwertberg (OÖ), wo mehr als 2.000 Beschäftigten zu einem Protestmarsch zusammenkamen. Bestreikt wurden unter anderem auch BMW, Stellantis, Rosenbauer, Rotax, MAN Truck & Bus, TCG Unitech, MGG Guss und Georg Fischer Casting Solution sowie Plasser & Theurer, Bilfinger, Engel, Stiwa, Bosch, Welser Profile, Pewag, VA Krems, VA Böhler Bleche, VA Precision Strip, VA Wire Austria und VA Automotive.