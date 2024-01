Die Anwendung der Wettbewerbssicherungsklausel war nur auf Antrag möglich. Interessierte Unternehmen mussten gegenüber den Sozialpartnern die Erfüllung der Kriterien für die Anwendung der Klausel bis zum 22. Dezember 2023 anhand von Umsatz- und Personalkostendaten nachweisen. Erste Schätzungen gingen davon aus, dass in der Metallindustrie rund ein Viertel der Unternehmen die Härtefallklausel in Anspruch nehmen könnte.

Hintergrund der Vereinbarung einer Wettbewerbssicherungsklausel ist der stetige Wettbewerbsverlust der Metallunternehmen, die mit einer Exportquote von über 80 Prozent auf internationalen Märkten bestehen müssen. Nicht nur im heurigen Jahr lagen die Lohnabschlüsse in Österreich - bedingt durch die höhere Inflation - deutlich über jenen in anderen EU-Ländern, wie etwa in der Schweiz, in Deutschland, in den Niederlanden oder in Frankreich. Diese höheren Lohnabschlüsse erhöhen die Lohnstückkosten stärker als im EU-Vergleich und bedeuten Preisnachteile für die exportorientierte Metallindustrie.

Der Geschäftsführer des Fachverbandes der Metalltechnischen Industrie, Adolf Kerbl, warnt vor einem Arbeitsplatzabbau in der Gießereiindustrie, die derzeit österreichweit rund 6.500 Mitarbeiter beschäftigt. "Ich rechne damit, dass rund zehn Prozent mittelfristig verloren gehen", sagt der Wirtschaftskammer-Vertreter im "Oö. Volksblatt" (online). Der überwiegende Teil der insgesamt 40 Unternehmen würde keine oder geringe Gewinne erzielen. Grund dafür seien vor allem die Kosten für das Personal.