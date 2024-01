Diese lägen inzwischen, so Kerbl, aufgrund der heimischen Lohnabschlüsse in den letzten vier bis fünf Jahren und insbesondere in den letzten beiden Jahren "20 Prozent entfernt" von den Personalkosten der deutschen Konkurrenz. "Exorbitante Energiekosten" führten zudem dazu, dass viele Gießereien, die in internationale Konzerne eingebunden sind, jetzt Personal abbauen. "Es wird outgesourct und rationalisiert." Eine Chance, dass sich die Situation mittelfristig verbessert, sieht Kerbl nicht. „Das ist ein Trend, der unumkehrbar ist“. Zumindest einen eigenen Branchenabschluss bei den KV-Verhandlungen würde er sich für die Branche wünschen. Besonders schwer hätten es jene Betriebe - rund 80 Prozent der Betriebe -, die an die Automobilindustrie liefern.

Dass es einige Betriebe - der Umsatz lag zuletzt bei 1,6 Milliarden Euro im Jahr - überhaupt noch gebe, sei dem großen Know-how zu verdanken, das in der Region vorhanden sei. "Man könnte auch sagen, weil wir Technologieführer sind, gibt es uns noch", zitiert das "Oberösterreichische Volksblatt" Kerbl. Die Verlagerung von Produktionskapazitäten erfolgt dorthin, wo die Lohnerhöhungen moderater ausfallen, wie z.B. nach Spanien. Dort wurden die Kollektivvertragslöhne in diesem Jahr um 1,5 Prozent erhöht.