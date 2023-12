„Unsere Betriebe müssen sich auf den internationalen Märkten behaupten und haben durch die hohen Lohnabschlüsse der letzten Jahre an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Mit der neuen Vereinbarung ist es uns erstmals gelungen, diese Entwicklung etwas abzufedern und den besonders personalintensiven Branchen mehr Luft zu verschaffen" sagt Christian Knill, Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie (FMTI) in einer ersten Stellungnahme.



In der laufenden Herbstlohnrunde hat es in den vergangenen Tagen neben der Metallindustrie noch andere Abschlüsse gegeben. in der Nicht-Eisen-Metallindustrie hat man - ähnlich der Metallindustrie - eine Einigung für zwei Jahre gefunden. Heuer erhöhen sich Löhne und Gehälter im Schnitt um 8,9 Prozent, für kommendes Jahr wurde die rollierende Inflation plus 1 Prozent vereinbart. Auch hier gilt eine Härtefallklausel. In der Bergbau/Stahlindustrie hat man sich auf eine Erhöhung der IST-Löhne und Gehälter um durchschnittlich 10 Prozent, maximal jedoch 400 Euro geeinigt. Eine Härtefallklausel ähnlich jener in der Metalltechnischen Industrie kommt zur Anwendung.



Im Güterbeförderungsgewerbe erhöhen sich die Mindestgehälter um 9,17 Prozent, jedoch aber mindestens um 165 Euro. Im Glasbläser- und Glasinstrumentenerzeugergewerbe steigen die Einkommen um 9 Prozent. Bei der Raiffeisen Ware Austria steigen die Monatslöhne um 8,7 Prozent. Bei den Straßengesellschaften gibt es ein Plus von 9,3 Prozent.

In der Telekombranche (alle Unternehmen ausser A1 Telekom) hat man sich auf eine Erhöhung um 4 Prozent geeinigt, Eine zweite Erhöhungsstufe um 90 Euro pro Monat erfolgt demnach zum 1. Oktober 2024. Zusätzlich werden lbis Ende des ersten Quartals 1.500 Euro als Teuerungsprämie abgabenfrei gezahlt. Außerdem komme eine Reduktion der Arbeitszeit von 40 auf 38,5 Wochenstunden ab 1. Oktober 2024.

Holprig verläuft es nach wie vor bei den Kollektivvertrags-Verhandlungen für die IT-Angestellten. Auch nach drei Gesprächsrunden gibt es noch kein Angebot der Arbeitgeber, kritisiert die Gewerkschaft GPA. Sie fordert bei einer zugrunde gelegten Jahresinflation 2023 von 7,75 Prozent eine KV-Erhöhung um 9,75 Prozent.

Am Donnerstagabend ist die 5. KV-Verhandlungsrunde im Handel gescheitert. Das Angebot der Arbeitgeber über eine Erhöhung um 8 Prozent stand einer Forderung der Arbeitnehmerseite von zuletzt 9,4 Prozent gegenüber. Für Freitagvormittag um 10 Uhr hat die Gewerkschaft nun eine Kundgebung auf dem Wiener Reumannplatz angekündigt. Um 11 Uhr will man auf dem Schillerplatz in Linz demonstrieren. Bereits zuvor hatte die Gewerkschaft für den Fall des Scheiterns der 5. Verhandlungsrunde Warnstreiks und Proteste, wie sie in der Metallindustrie durchgeführt wurden, am Marienfeiertag bzw. am darauffolgenden zweiten Weihnachtseinkaufssamstag angekündigt. Beim Handels-KV geht es um die Gehälter von 430.000 Angestellten und Lehrlingen. Es ist der zweitgrößte Kollektivvertrag in Österreich.