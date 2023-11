Der an der Börse notierte Konzern Mayr-Melnhof Karton steht vor einem Stellenabbau in Polen. Betroffen ist das Karton- und Papierwerk in Kwidzyn, das um 660 Millionen Euro modernisiert werden sollte. Aufgrund der gesunkenen Nachfrage und nicht wettbewerbsfähiger Holzpreise aus den polnischen Staatsforsten werde man die geplanten Investitionen dort reduzieren, teilte Mayr-Melnhof am Montag in einer Aussendung mit. Rund 110 Arbeitsplätze stehen auf der Kippe.

>>> Mayr-Melnhof: Kostensenkungsprogramm nach Gewinnrückgang

Das Geld war für die Senkung der Energiekosten und des CO2-Fußabdrucks sowie für Investitionen in eine zweite Zellstofflinie und die Umstellung von Kopierpapier auf Sackkraftpapier vorgesehen. Künftig sollen sich die Investitionen bei MM Kwidzyn auf die weitere Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien konzentrieren, hieß es. Die Produktion von Sack-Kraftpapier werde eingestellt. Um welche Summe die Investitionen gekürzt werden, teilte das Unternehmen nicht mit.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!