Die Nachfrageschwäche in der Karton- und Papierindustrie hält in nahezu allen Bereichen an, da die gestiegenen Lebenshaltungskosten die allgemeine Nachfrage nach Konsumgütern dämpfen und das gesamtwirtschaftliche Marktumfeld nach wie vor von Unsicherheit geprägt ist. Eine Marktbelebung ist derzeit nicht in Sicht, die Talsohle scheint jedoch erreicht und der Lagerabbau in der Supply Chain weitgehend abgeschlossen zu sein, so das Unternehmen. Vor diesem Hintergrund und angesichts ausreichender Industriekapazitäten werden auch im 4. Quartal noch umfangreiche Maschinenstillstände notwendig sein, um die Produktion bedarfsgerecht anzupassen. Davon wird nach wie vor vor allem die Division MM Board & Paper betroffen sein.

"Die MM Gruppe bewegt sich nach dem Rekordjahr 2022 seit mehreren Quartalen in einem Marktumfeld mit deutlich reduzierter Nachfrage in der Papier- und Kartonindustrie und zunehmendem Preisdruck", so Konzernchef Peter Oswald. "Eine Marktbelebung ist aktuell nicht in Sicht, aber die Talsohle scheint erreicht und der Lagerabbau in der Supply Chain weitgehend abgeschlossen zu sein."