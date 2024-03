Mayr-Melnhof übernahm das traditionsreiche Pharmaverpackungswerk Ex Farmografica Cervia im Oktober 2022 im Zuge der Übernahme der Verpackungssparte der britischen Essentra. Aufgrund der Hochwasserkatastrophe im Mai stand die Produktion in den letzten Monaten still. Nach langem Tauziehen mit den Gewerkschaften kündigten die Eigentümer im Januar an, das Werk in Cervia endgültig zu schließen und die 92 dortigen Beschäftigten zu entlassen. Die Gewerkschaften setzen sich gegen die endgültige Schließung des Werks zur Wehr.

>>> Mayr-Melnhof: Kostensenkungsprogramm nach Gewinnrückgang

Die italienischen Gewerkschaften beklagen, dass Mayr-Melnhof das einzige Industrieunternehmen sei, das eine Schließung wegen der Unwetter in der Emilia Romagna angekündigt habe. Sie bemängelten auch, dass Mayr-Melnhof bisher keine ausreichenden Informationen über die Zukunft des Standortes zur Verfügung gestellt habe. Die Arbeitnehmerorganisationen kritisierten auch, dass Mayr-Melnhof die Unwetterkatastrophe ausnutze, "um in Italien zu desinvestieren und die Produktion dorthin zu verlagern, wo sie glauben, den größten Profit machen zu können".

>>> Das sind die größten Industrieunternehmen Österreichs

Mayr-Melnhof bestätigte, dass es für den Standort Cervia Gespräche gebe, die auch zu einer Schließung führen könnten. Es gebe Gespräche mit einem möglichen Interessenten, der das Werk übernehmen könnte. "Ein Prozess ist in Gang gesetzt worden. Die Gespräche sind erst am Anfang", erklärte ein Konzernsprecher im Januar. Auch in Polen werden Arbeitsplätze abgebaut. Mit einem Investitionsvolumen von 660 Millionen Euro sollte das Papier- und Kartonwerk in Kwidzyn modernisiert werden. Aufgrund der gesunkenen Nachfrage und der nicht mehr wettbewerbsfähigen Preise für das Holz aus den polnischen Staatsforsten hat sich Mayr-Melnhof entschlossen, die geplanten Investitionen zu reduzieren. Dadurch sind rund 110 Arbeitsplätze in Gefahr. Über eine mögliche Schließung der 'Kleinen Papiermaschine (PM 3)' für Verpackungskraftpapiere - ein Teilbereich des Werkes - und eine Restrukturierung wurden Gespräche mit der Belegschaftsvertretung aufgenommen.