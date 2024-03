Es war kein gutes Jahr 2023 für den Kartonhersteller Mayr Melnhof: Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen nicht an die Rekordergebnisse von 2022 anknüpfen und verzeichnete einen deutlichen Rückgang seiner finanziellen Kennzahlen. Der Nettogewinn sank um 74 Prozent auf 89,1 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuern fiel um 71 Prozent auf 136,7 Millionen Euro, und das bereinigte EBITDA reduzierte sich um 42 Prozent auf 450,2 Millionen Euro. Der Umsatz verringerte sich um elf Prozent auf 4,16 Milliarden Euro. Ursächlich hierfür waren ein Rückgang der Nachfrage sowie Produktionsunterbrechungen im Bereich Board & Paper.

CEO Peter Oswald erklärte, dass die MM Gruppe im Jahr 2023 mit einer erheblich geringeren Nachfrage in der Papier- und Kartonindustrie sowie mit wachsendem Preisdruck konfrontiert war. Wesentliche Gründe hierfür waren der Abbau von Lagerbeständen in der Lieferkette, inflationsbedingte Verhaltensänderungen der Verbraucher, die zu einem niedrigeren Konsum von Alltagsgütern führten, und eine wirtschaftliche Abschwächung in den europäischen Kernmärkten.

In Bezug auf die Zukunftsaussichten wird ein positives Volumenwachstum im Bereich Board & Paper erwartet, obwohl der Margendruck bestehen bleibt. Das unternehmenseigene "Profit & Cash Protection-Programm" soll konsequent fortgeführt und durch gezielte strukturelle Anpassungen ergänzt werden. Um steigenden Herstellungskosten entgegenzuwirken, plant das Unternehmen, diese durch entsprechende Preisanpassungen an die Kunden weiterzugeben.

Der Gewinn pro Aktie fiel von 17,19 Euro auf 4,36 Euro. Einzig positives Resultat in der Bilanz: Dersignifikante Anstieg des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit um 162 Prozent auf 786,2 Millionen Euro sowie eine Steigerung des Free Cashflows von 19,7 Millionen Euro auf 369,8 Millionen Euro. Im Verpackungssektor konnte eine positive Ergebnisentwicklung erzielt werden, und im Segment Board & Paper wurde ein Modernisierungsprogramm durchgeführt. Das Unternehmen mit Sitz in Wien schlägt eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie vor, in Übereinstimmung mit seiner langfristigen Dividendenpolitik.