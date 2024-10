Diese Überlegungen führen auch zu der hochkarätigen Delegation von GAC, die sich diese Woche bei Magna in Österreich aufhält. Die Grazer Produktion ist eine von mehreren Optionen und könnte für Magna ein bedeutender Erfolg sein. In Paris betonte GAC, wie stark das Unternehmen in den letzten Jahren von den europäischen Marktgegebenheiten gelernt habe. Es wurde ein umfassender Europa-Plan präsentiert, der unter anderem ein Servicenetzwerk und Vertriebskonzepte umfasst. GAC strebt danach, als zuverlässiger Partner und beliebte Marke in Europa Fuß zu fassen. Branchenkenner berichten, dass GAC eine langfristige Strategie verfolgt, mit dem Ziel, bis 2028 eine vollständige Modellpalette in Europa anzubieten und ab 2030 jährlich 500.000 Fahrzeuge zu verkaufen. Um die Zölle zu umgehen, plant GAC eine lokale Produktion in Europa, wobei eine konkrete Entscheidung noch aussteht.

GAC ist der drittgrößte chinesische Automobilhersteller und hat seit 2022 seine Präsenz in Europa ausgebaut, etwa mit einem Designcenter in Mailand. Das bei Magna in Graz potenziell zu bauende Fahrzeug, ein SUV namens Aion V, wurde ebenfalls auf der Pariser Messe vorgestellt. Dieses speziell für Europa entwickelte Modell bietet eine Reichweite von 520 km und Features wie einen integrierten Kühlschrank. Geplant ist, dass das Fahrzeug ab 2025 in Europa erhältlich ist. GAC benötigt schnell Produktionskapazitäten und verfolgt eine langfristige Vision für sein Europa-Projekt. Wei Haigang betonte dabei die Bedeutung der Partnerschaft mit europäischen Firmen, um ein nachhaltiges Ökosystem für GAC zu schaffen. Ein potenzieller Stolperstein für Magna könnten jedoch die hohen Produktionskosten sein.

Parallel dazu war Wirtschaftsminister Martin Kocher auf einer Wirtschaftsreise in China unterwegs. Dabei besuchte er unter anderem Unternehmen aus der Automobilbranche, sowohl chinesische Hersteller wie Nio und Saic als auch österreichische Firmen wie Magna, die in China aktiv sind. Das Ziel dieser Gespräche war es, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Österreich und China zu stärken und im Hinblick auf die EU-Ausgleichszölle konstruktive Verhandlungen zu fördern.