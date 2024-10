Die chinesischen Autohersteller drängen mit Nachdruck auf den europäischen Automarkt. Der Grund: In China herrscht ein intensiver Wettbewerb unter mehr als 100 heimischen E-Auto-Produzenten. Dies führt zu Überkapazitäten und einem Preiskampf, von dem auch deutsche Autobauer wie Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW betroffen sind. Aufgrund der rückläufigen Absätze in China und der schwachen Konjunktur in Europa mussten diese Unternehmen kürzlich ihre Gewinnprognosen nach unten korrigieren.

Gleichzeitig sichern die USA ihren Markt durch hohe Importzölle ab. Ein 100-prozentiger Zoll auf chinesische E-Autos verhindert dort eine Marktüberflutung. Dadurch rückt Europa als Schlüsselmarkt für chinesische Hersteller noch stärker in den Fokus. Trotz der Bemühungen der Europäischen Union, den Import von E-Autos aus China mit Zöllen von bis zu 45 Prozent zu erschweren, bleibt der europäische Markt für die Chinesen attraktiv. Die EU argumentiert, dass chinesische E-Auto-Hersteller durch unfaire staatliche Subventionen Vorteile haben, was Peking jedoch bestreitet. Derzeit laufen Verhandlungen über diese Handelsbarrieren.



Trotz der kritischen Haltung gegenüber den neuen EU-Zöllen hat bislang kein chinesischer Hersteller angekündigt, die Preise aufgrund der höheren Kosten zu erhöhen. Stattdessen bieten sie ihre Fahrzeuge weiterhin zu konkurrenzfähigen Preisen an. Ein Beispiel ist der kompakte Geländewagen „Aion V“ von GAC, der ab Mitte 2025 für unter 40.000 Euro in Europa erhältlich sein soll.



Die höheren Preise und Zölle auf E-Autos sind ein großes Thema für die Verbraucher. „Wer zahlt die Rechnung? Die Verbraucher. Das macht den Leuten große Sorgen“, betont Stella Li, Vizepräsidentin von BYD. Das Unternehmen kommt vergleichsweise glimpflich davon und sieht sich mit einem Zollaufschlag von 17 Prozent konfrontiert, verglichen mit den bisher geltenden 10 Prozent. Dennoch bezeichnete Li den Aufschlag als unfair.



„Bei den Europäern läuten die Alarmglocken“, warnt der Branchenexperte Dunne. Er weist darauf hin, dass europäische Hersteller drastische Maßnahmen ergreifen müssen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Dies umfasst Kostensenkungen, schnellere Entwicklungszyklen und neue digitale Funktionen im Fahrzeug. Auf der Automesse dominierten etablierte europäische Marken wie Renault, Stellantis sowie die Luxusmarken Audi und BMW. Auch Volkswagen präsentierte mit dem Tayron einen neuen SUV, der allerdings nicht als reines Elektroauto geplant ist.