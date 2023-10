Auch in der Branche ist der Arbeits- und Fachkräftemangel "in aller Munde". Nicht so bei FACC - mit einer Reihe von Maßnahmen wie Sprachkursen auch für Familienangehörige, E-Autos um 1 Euro pro Tag und Person für Fahrgemeinschaften zur Arbeit und diversen Mentoring-Aktionen steuert das Unternehmen dagegen. "Wir haben in den vergangenen 18 Monaten 600 Leute aufgebaut", sagt Machtlinger. Weitere 400 sollen bis Mitte nächsten Jahres dazukommen. Derzeit sind knapp 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei FACC beschäftigt, davon rund 2.850 in Österreich.

>>> Neue Rot-Weiß Karte gegen Fachkräftemangel

"Vieles machen wir über internationales Recruiting", berichtet der Firmenchef. In Ungarn, Polen, Tschechien, Slowenien und Bulgarien herrsche aber Vollbeschäftigung. Aus diesem Grund schaue sich der Konzern auch in Serbien, Bosnien und auch in der Türkei nach Arbeitskräften um. "Die neue Rot-Weiß-Rot-Karte hilft uns da", so Machtlinger. Sie ermöglicht es Menschen aus Ländern, die nicht der EU angehören, unter genau definierten Bedingungen in Österreich zu arbeiten.