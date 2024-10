Geopolitische Spannungen, die Corona Pandemie, explodierende Energiepreise und Transportkosten zwingen Unternehmen weltweit alte Pfade zu verlassen. Die Versorgungssicherheit ist wieder in den Mittelpunkt gerückt und dabei zeichnet sich ein Paradigmenwechsel vor allem im Bereich der Logistik und Lieferketten ab. Die ERA Group stellt sich diesen Herausforderungen und unterstützt mittelständische Unternehmen bei der dauerhaften Anpassung an die Marktanforderungen und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Fundierte Expertise, jahrzehntelange Erfahrung und Lösungen, die viel Zeit und Geld sparen, sprechen eine klare Sprache und zeichnen die ERA Group aus. Zudem wurde ERA Group 2024 als beste Berater Österreichs in der Kategorie Produktionsmanagement ausgezeichnet und punkten auch mit Platz zwei bei Familienunternehmen und Mittelstand. Besonders überzeugend: Die ERA Group arbeitet erfolgsabhängig und bietet somit ihren Kunden einen völlig risikofreien Ansatz. Bezahlt wird nur, wenn Einsparungen beziehungsweise nachweisbare Ergebnisse auch erzielt werden. Lösungen werden individuell erarbeitet und über längere Zeit begleitet, um Erfolg und Effizienz auch nachhaltig sicherzustellen.



Probleme, die nicht neu sind



„Die Herausforderungen in der Logistik haben sich in den letzten Jahren nicht grundsätzlich verändert, aber sie sind seit der Pandemie deutlicher in den Fokus gerückt“, erklärt Kurt Winkler, Logistikexperte der ERA Group. Während der Pandemie kam es zu massiven Störungen in den globalen Lieferketten. „Besonders betroffen waren Unternehmen, die sich auf das ‚Just-in-Time‘-Prinzip verlassen haben“, betont Winkler. Die lange als effizient geltende Strategie, bei der nur geringe Lagerbestände vorgehalten werden und die Zulieferungen genau dann eintreffen, wenn sie benötigt werden, erwies sich während der Pandemie aber auch nachher als Schwachpunkt. Dafür verantwortlich sind oftmals globale Ursachen wie unter anderem die Verlagerung von Schifffahrtsrouten, etwa durch die temporäre Schließung des Suezkanals, und die zunehmenden Piratenaktivitäten im Roten Meer. Diese Probleme sind jedoch nicht neu. Bereits vor der Pandemie gab es erste Anzeichen, dass sich die globalen Lieferketten durch den zunehmenden Welthandel und geopolitische Spannungen verändern würden. „Was wir jetzt erleben, ist die Zuspitzung von lang bestehenden Problemen“, erklärt Bernhard Ebner, ebenfalls ein lang gedienter Logistiker und Partner bei der ERA Group.