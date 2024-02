Wer nachhaltig sein will, setzt auf Plastik – so mag das kaum jemand in den Sinn kommen. Stattdessen wird gefordert, weltweit weniger Kunststoff zu produzieren. Doch das Material besitzt Eigenschaften, die das Umsetzen der meisten UN Sustainable Development Goals, kurz SDGs, vielmehr fördern denn bremsen.

