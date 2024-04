Textilindustrie : Krise des Faserherstellers: Lenzing setzt Dividende aus

Lenzing unter Sparzwang: Die Dividende an Aktionäre und Aktionärinnen wird auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. An der Wiener Börse verlor die Aktie des heimischen Faserherstellers am Nachmittag 6,75 Prozent.