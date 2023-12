Der steirische Chip- und Sensorhersteller ams-Osram hat sein im September bekannt gegebenes Finanzierungspaket abgeschlossen und sieht sich damit bilanziell stabil aufgestellt. Durch eine Kapitalerhöhung, die Platzierung neuer Anleihen und weitere Transaktionen seien dem Unternehmen insgesamt 2,25 Milliarden Euro zugeflossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Mit der gut vier Milliarden Euro schweren Übernahme des Münchner Lichttechnikkonzerns Osram hatte sich ams hoch verschuldet.

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, setzt sich das Paket aus den Erlösen der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 808 Millionen Euro, Anleihen in Höhe von rund 1 Milliarde Euro sowie Infrastruktur-Asset-Transaktionen in Höhe von rund 450 Millionen Euro zusammen.

Im Oktober wurden dem Unternehmen im Rahmen eines Finanzierungsplans von drei malaysischen Investmentgesellschaften Mittel in Höhe von bis zu 2 Mrd. Malaysischen Ringgit (rund 400 Mio. Euro) in Form einer Sale-and-lease-back-Transaktion zugeführt. Gegenstand der Transaktion war der Verkauf und die Rückanmietung der Haupt- und Nebengebäude der neu errichteten 8-Zoll-Halbleiterfabrik in Kulim. Abschluss der Transaktion soll im Winter 2023/24 sein.

