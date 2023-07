In diesen durchaus herausfordernden Zeiten, die nicht zuletzt durch Preiserhöhungen der Plansee-Gruppe dennoch zu einem positiven Umsatzergebnis führten, habe man dennoch kräftig in Innovationen investiert, so der Vorstandsvorsitzende: "Wir haben etwa in Infrastruktur und Produktionskapazitäten investiert. Ein neues Produktionsgebäude ganz in der Nähe, in Kreckelmoos, ist hierbei ein besonderes Highlight."

Insgesamt sieht Wex die Plansee-Gruppe auf einem guten Weg: "Wir hatten 2022/2023 die glückliche Situation, dass sich unsere Produkte mit höherer Wertschöpfung gut entwickelten." "Die beiden Unternehmensbereiche Plansee-Hochleistungswerkstoffe und Ceratizit haben zudem gleichermaßen zum Umsatzplus beigetragen", so der Vorstandsvorsitzende.



Zuletzt hatte sich die Plansee-Gruppe übrigens auf der Führungsebene neu aufgestellt. Neben Wex rückten Andreas Lackner, Ulrich Lausecker und Andreas Schwenninger in den Vorstand auf. Wolfgang Köck ging in den Ruhestand.