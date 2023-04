Karlheinz Wex ist seit 22 Jahren im Vorstand der Plansee Gruppe und seit 2021 Sprecher des Vorstands. Andreas Schwenninger startete seine Karriere im Controlling der Plansee Group und war mehrere Jahre in leitenden Positionen in den USA und Luxemburg tätig. Seit 2021 ist er Geschäftsführer der Servicegesellschaft Plansee Group Functions.

Andreas Lackner war als Geschäftsführer in allen Bereichen der Plansee Group im In- und Ausland tätig und ist seit 2019 Sprecher der Geschäftsführung von Ceratizit in Luxemburg.

Ulrich Lausecker startete seine Karriere im Vertrieb von Ceratizit und Plansee und ist seit sieben Jahren Geschäftsführer von Plansee HLW in Reutte. Lackner, Lausecker und Schwenninger werden neben ihren Vorstandsmandaten weiterhin ihre bisherigen operativen Aufgaben bei Ceratizit, Plansee HLW und Plansee Group Functions wahrnehmen.

