Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien wird heuer wegen kräftiger Kapazitätserweiterungen um mehr als 10 Prozent steigen und damit einen Teil fossiler Quellen ersetzen. Die CO2-arme Produktion wird trotz eines 3-prozentigen Rückgangs der Atomenergie insgesamt um 7 Prozent wachsen und damit zu einem 1-prozentigen Minus der Gesamterzeugung aus fossilen Brennstoffen führen. Die CO2-Emissionen des Stromsektors könnten nach einem Rekordwert 2021 leicht zurückgehen, allerdings um weniger als 1 Prozent.

Die Großhandelsstrompreise haben sich in Europa im ersten Halbjahr in vielen Märkten gegenüber der Vorjahresperiode mehr als verdreifacht. Die Gaspreise waren im ersten Halbjahr 2022 in Europa viermal so hoch wie im Vorjahreszeitraum, die Kohlepreise mehr als dreimal so hoch. Der Preisindex der IEA für die wesentlichen Großhandelsmärkte hat Werte erreicht, die doppelt so hoch waren wie der Durchschnitt im ersten Halbjahr im Zeitraum 2016 bis 2021.

Aufgrund der hohen Gaspreise und Lieferbeschränkungen ersetzt Kohle Erdgas in Märkten mit freien Kohlekraftwerkskapazitäten, vor allem in europäischen Ländern, die ihre Abhängigkeit von russischem Gas beenden wollen. Einige europäische Staaten haben ihre Pläne zum Ausstieg aus der Kohleverstromung verschoben und Beschränkungen für Kohle aufgehoben. Der Einsatz von Kohle zur Stromerzeugung dürfte heuer weltweit leicht steigen - der Zuwachs in Europa werde durch Rückgänge in China und in den USA großteils ausgeglichen. Bei der Stromproduktion aus Gas erwartet die IEA ein Minus von 1,6 Prozent.