HVO100, also reines HVO, ist in Österreich bereits an einigen Tankstellen erhältlich und kostet kaum mehr als Diesel. Der wesentliche Vorteil: Der Kraftstoff reduziert den CO2-Ausstoß um etwa 90 Prozent, ohne dass Investitionen in neue Fahrzeuge oder Infrastrukturen notwendig sind. "Das ist ein Drop-In-Kraftstoff. Sie müssen keine Änderungen an der Infrastruktur vornehmen", erklärt Stuefer, dessen Unternehmen zusammen mit Shell und Eni zu den drei Hauptanbietern in Österreich gehört. Fahrzeuge laufen mit HVO ruhiger und leiser als mit Diesel, der Kraftstoffverbrauch bleibt nahezu identisch. Zudem werden weniger Feinstaub und Stickoxide freigesetzt. Doch trotz dieser Vorteile gibt es erhebliche Einschränkungen, die einen flächendeckenden Einsatz unwahrscheinlich machen.

Ein Hauptproblem liegt in der begrenzten Verfügbarkeit. Derzeit werden in ganz Europa etwa 6 Millionen Tonnen HVO produziert, was zwar den Importbedarf Österreichs an Diesel abdeckt, jedoch nicht den gesamten Verbrauch. "Die europaweite Produktion reicht gerade aus, um den Importanteil Österreichs zu decken", so Stuefer. Bei einem jährlichen Dieselbedarf von rund 7 Milliarden Litern in Österreich entfielen zuletzt nur etwa 150 Millionen Liter, also etwa zwei Prozent, auf HVO. Offizielle Zahlen für 2024 werden erst 2025 verfügbar sein, für 2022 weist der Biokraftstoffbericht des Klimaministeriums lediglich 9 Millionen Liter HVO-Verbrauch aus.