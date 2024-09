Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft PwC belaufen sich die Kosten für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektro-Lastwagen auf nahezu 35 Milliarden Euro. Bis zum Jahr 2035 wird der öffentliche Investitionsbedarf in Europa auf 6,1 Milliarden Euro geschätzt, um 720 Ladeparks zu errichten und so eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen, wie PwC am Montag berichtete.

Hinzu kämen 28,6 Milliarden Euro, die in den Bau von rund 28.500 Ladepunkten in Depots durch die Logistikbranche fließen müssten. Bisher habe der Schwerpunkt beim Laden auf öffentlichen Schnellladeparks gelegen, die zwar für eine flächendeckende Versorgung notwendig seien, deren Auslastung jedoch stark schwanke, erklärte PwC-Experte Philipp Rose. „Die Logistikbranche sollte daher in Zukunft zusätzlich selbst die Initiative ergreifen und verstärkt in Depot-Ladepunkte investieren.“ Diese seien besser planbar, was dazu beitrage, die Kosten unter Kontrolle zu halten.



Die Bedeutung der Ladeinfrastruktur ergebe sich auch daraus, dass die Energiekosten einen erheblichen Anteil an den Betriebskosten in der Logistik ausmachten. Die Berater prognostizieren, dass bis 2030 jeder fünfte Lastwagen weltweit batterieelektrisch fahren wird. Zehn Jahre später könnten bereits 90 Prozent des Transports elektrifiziert sein. Diese Entwicklung werde durch technologische Fortschritte, sinkende Gesamtkosten und strengere regulatorische Vorgaben vorangetrieben. Besonders in Europa seien verschärfte CO2-Grenzwerte für die Transportbranche zu erwarten. Zudem kämen Fahrzeuge mit größeren Reichweiten und kürzeren Ladezeiten auf den Markt.

Auf der IAA Transportation, die mit einem Pressetag am Montag startet, präsentieren Hersteller wie Daimler Truck, Scania und Volvo Trucks ihre neuesten Elektro- und Wasserstoff-Lkw. Insgesamt nehmen 1.650 Aussteller aus 41 Ländern teil. Der chinesische E-Auto-Hersteller BYD stellt einen Elektro-Doppeldeckerbus vor, während Tesla seinen elektrischen Sattelschlepper, den Semi-Truck, zeigt.