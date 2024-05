Die Umstellung auf erneuerbare Energien und nachhaltige Mobilität bringt eine Vielzahl neuer Produkte mit sich. Diese Produkte werden irgendwann zu Abfall, der entsorgt oder recycelt werden muss. Die Abfallwirtschaft steht vor der Herausforderung, in Zukunft große Mengen an Abfall zu bewältigen, für den es teilweise noch keine Recyclingverfahren gibt. Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) prognostiziert bis 2050 etwa 64.000 Tonnen an PV-Modulen und bis 2068 etwa 918.000 Tonnen an alten Windkraftanlagen.

"Wir können schon heute alte Photovoltaikmodule recyceln und die Wertstoffe zurück in den Kreislauf bringen. Mit der Energiewende stehen wir jedoch vor neuen Dimensionen, die aus heutiger Sicht noch schwer abschätzbar sind", erklärte Roland Pomberger, Professor an der Montanuniversität Leoben, in einer Mitteilung am Mittwoch.

