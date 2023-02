An seinem Nein zum Fracking weiter festhalten will Vorarlberg. Der Vorarlberger Landtag nahm 2014 ein Fracking-Verbot mit der Zustimmung aller Fraktionen in die Landesverfassung auf. "Dieser Standpunkt gilt bis heute", hieß es laut "Vorarlberger Nachrichten" (Dienstag-Ausgabe) aus dem Büro von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). "Wir müssen in den Ausbau der Erneuerbaren Energien investieren und nicht in Fracking. Daher hat sich auch nichts an meinem Nein zu Fracking geändert - ob im Bodenseeraum oder woanders", bekräftigte auch der grüne Vorarlberger Landesrat Daniel Zadra.

Seitens der Bundes-SPÖ meinte Vizeklubchef Jörg Leichtfried am Dienstag, man solle die Diskussion nicht überbewerten. Es bestehe derzeit kein hohes Interesse daran, in Österreich Fracking zu betreiben. "Man sollte alle Anstrengungen dahin legen, unabhängig von fossilen Energieformen zu werden", sagte er am Rande einer Pressekonferenz.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace bezeichnete Fracking in einer Aussendung als "Hochrisikotechnologie für Mensch, Klima und Umwelt". "Von vergiftetem Grundwasser, über den immensen Wasserverbrauch, bis hin zu Erdbeben ist Fracking mit vielen Gefahren verbunden". Gewessler und Finanz- und Bergbauminister Magnus Brunner (ÖVP) hätten sich ohnehin gegen Fracking ausgesprochen. "Jetzt muss die Bundesregierung Nägel mit Köpfen machen und ein Fracking-Verbot beschließen, um dieser gefährlichen und unwirtschaftlichen Fördermethode ein für alle Mal eine klare Absage zu erteilen", so Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich.