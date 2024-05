Die Verpackungssparte Greiner Packaging steuerte 845 Mio. Euro zum Gesamtumsatz bei. Das Geschäft ging um rund 7 Prozent zurück. "Das ist nicht schön, aber deutlich besser als der Trend in Europa", sieht Finanzvorstand Hannes Moser das Unternehmen erfolgreicher unterwegs als die Branche insgesamt. Unterm Strich verzeichnete Packaging zwar ein moderates Mengenwachstum, allerdings ging der Trend weg von Premiumverpackungen und hin zu Private-Label-Produktion. Die Verbraucher greifen also in der Krise stärker zu Eigenmarken.



Die Schaumstoffsparte Neveon - 641 Mio. Euro Umsatz (minus 12,5 Prozent) - spürte die Zurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher schmerzlich. Das erklärt man sich einerseits damit, dass viele in der Coronazeit in Matratzen und Polstermöbel investiert und nun keinen Bedarf mehr haben, andererseits sitzt das Geld bei den Konsumentinnen und Konsumenten durch die allgemeine Teuerung generell weniger locker. Hier sieht das Greiner-Management insgesamt noch kein größeres Volumenwachstum heraufziehen. Bei Boilerisolierungen sei es im zweiten Halbjahr zu einem Markteinbruch aufgrund der unklaren Förderpolitik in Deutschland gekommen. Positiver lief es bei Schaumstoffen für Flugzeuge: Hier sei das Geschäft bereits wieder auf Vor-Corona-Niveau, vor allem die amerikanischen Fluglinien hätten 2024 stark in Ausstattung investiert, so Moser.



Die Medizinproduktesparte Greiner Bio-One (Umsatz: 637 Mio. Euro, minus 8,1 Prozent) war Anfang des Jahres damit konfrontiert, dass die Lager der Spitäler und Labore nach Corona noch voll waren. Auch wurde in der Forschung gespart, was zu geringerer Nachfrage führte. Mittlerweile sei aber eine leichte Erholung zu erkennen. Sie wolle "den Tag nicht vor dem Abend loben, aber es scheint besser zu werden", gab sich CEO Dubourg optimistisch.