Der börsenotierte Kartonhersteller Mayr-Melnhof hat im ersten Quartal die konjunkturelle Eintrübung deutlich zu spüren bekommen. Mit 34,9 Mio. Euro brach der Periodenüberschuss im Vergleich zum Vorjahresquartal um 56 Prozent ein. In der Division MM Board & Paper habe man aufgrund des "des langsamen Abbaus hoher Lagerbestände bei Kunden sowie inflationsbedingt gedämpfter Nachfrage einen verhaltenen Start in das Jahr" verzeichnet, so MM-Chef Peter Oswald am Dienstag in einer Aussendung.

Neben den geplanten investitionsbedingten Stillständen in den Kartonfabriken Frohnleiten und Neuss seien "erhebliche marktbedingte Stillstandszeiten notwendig" gewesen. In der Sparte MM Packaging war die Nachfrage laut Oswald in den ersten Monaten "tendenziell schwächer, aber insgesamt noch resilient".