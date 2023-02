Der börsennotierte Kartonhersteller Mayr-Melnhof verabschiedet sich von seinem Russland-Geschäft. Die beiden Packaging-Standorte in Russland, in St. Petersburg und Pskov, gingen an den lokalen Investor Granelle. Der Verkaufspreis belief sich auf rund 134 Mio. Euro, wie der Kartonhersteller heute mitteilte.



"Um die seit Jahresbeginn fortdauernde Kosteninflation zu kompensieren, wurde Anfang des zweiten Quartals eine weitere Preiserhöhung bei Karton und Papier umgesetzt", teilte Mayr-Melnhof Karton zum Ausblick mit. Zum Krieg in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland hieß es, dass im Vorjahr rund neun Prozent des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in den beiden Staaten erwirtschaftet wurden. "In Russland werden an zwei Standorten, in der Ukraine an einem Standort Packagingprodukte für tägliche Konsumgüter produziert. 2021 erzielten die Werke laut Unternehmensangaben gemeinsam Umsatzerlöse von rund 124 Mio. Euro. Aus der Transaktion wird eine neutrale Ergebnisauswirkung für Mayr-Melnhof erwartet, heißt es in der Mitteilung.

