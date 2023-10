Nach einem Verlust von 256 Mio. EUR im Vorjahresquartal verzeichnete Siemens Energy im zweiten Quartal einen Verlust nach Steuern von 189 Mio. EUR. Vor Einmaleffekten erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 41 Mio. EUR nach einem Verlust von 49 Mio. EUR im Vorjahr, was auf die gute Entwicklung der anderen Divisionen zurückzuführen ist. Bei Siemens Gamesa erhöhte sich der Verlust vor Einmaleffekten im Quartal von 301 auf 374 Mio. EUR. Die anderen Divisionen verbesserten ihre Ergebnisse und Margen.



>>> Energiewende: Wo es für Wasserstoff keine Alternativen gibt

Nach der Übernahme von Gamesa habe es einen massiven Investitionsplan gegeben. Diese sollen nun vorher nicht weiterverfolgt werden: „Vielleicht investiere ich da jetzt erst mal nicht in drei zusätzliche neue Fabriken, sondern versuche erst mal, die bestehenden hinzubekommen“, so Siemens-Energy-Chef Christian Bruch.

An Aufträgen mangelt es Siemens Gamesa allerdings nicht. Im Gegenteil: Der Turbinenhersteller hat Schwierigkeiten, seine Produktionskapazitäten schnell genug hochzufahren. Nach Einschätzung aus Branchenkreisen könnte es daher eher eine Frage von Komponenten sein, deren Fertigung Gegenstand von Outsourcing an Partner sein könnte. Ein Sprecher des Konzerns verwies auf die Aussagen Bruchs vom August: Das Wichtigste sei die Stabilisierung von Siemens Gamesa, und in diesem Sinne schaue man sich alle Optionen an.