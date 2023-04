Der KSV1870 gab bekannt, dass die Gazprom Austria GmbH (FN 104147h) in 1010 Wien, Löwelstraße 20/Top 5 heute am Handelsgericht Wien einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt hat. Dem dem KSV vorliegenden Antrag liegt jedoch kein konkreter Sanierungsplanvorschlag bei.

>>> "Kriegsabgabe": So will Russland die Industrie zur Kasse bitten.

„Es bleibt daher die Entscheidung des Insolvenzgerichtes abzuwarten, ob das Insolvenzverfahren tatsächlich als Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet wird“, so Jürgen Gebauer vom KSV1870.



Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung