Auch an der OMV-Tochter Borealis haben die Araber Interesse: Insidern zufolge ist die Fusion des gemeinsamen Petrochemiegeschäfts der österreichischen OMV und der staatlichen Ölgesellschaft Adnoc aus Abu Dhabi praktisch unter Dach und Fach. Der Deal zur Fusion von Borealis und der börsennotierten Borouge steht kurz vor dem Abschluss und könnte noch in diesem Jahr verkündet werden. Die OMV ist zu 75 Prozent und die Adnoc zu 25 Prozent an Borealis beteiligt. Bei Borouge hält die Adnoc 54 Prozent und Borealis 36 Prozent. Das daraus entstehende Unternehmen hätte einen Wert von rund 30 Milliarden Dollar. So wird einer der Insider zitiert.

>>> OMV und Adnoc: Milliarden-Fusion steht kurz bevor

Im Juli bestätigte die OMV Pläne für eine Fusion. Dabei sollten Borealis und Borouge gleichberechtigte Partner unter dem Dach einer gemeinsam kontrollierten und an der Börse notierten Plattform werden. Der CEO der OMV, Alfred Stern, sprach von einer starken und überzeugenden industriellen Logik. Allerdings müssen noch die Bewertung und die finanziellen Rahmenbedingungen verhandelt werden.



Verhandlungen wurden bereits vor Monaten angekündigt. Die Frage, wer die Kontrolle über das neu entstehende Unternehmen haben soll, war jedoch umstritten. Dem Vernehmen nach wird von der OMV eine Aufteilung zu gleichen Teilen angestrebt. Der Rest soll im Streubesitz bleiben. Borouge wird jedoch etwa doppelt so hoch bewertet wie Borealis.