Laut WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf wird die Zahl der offenen Stellen aufgrund der demografischen Entwicklung bis zum Jahr 2040 auf über 500.000 ansteigen. Verschärft werde die Situation durch den Trend zu kürzeren Arbeitszeiten. So sei zwar die Zahl der Erwerbstätigen zuletzt gestiegen, die geleisteten Arbeitsstunden pro Kopf lägen aber immer noch unter dem Niveau von 2019. Die negativen Folgen des Fachkräftemangels: Für die Unternehmen bleiben Geschäftspotenziale ungenutzt, für die Beschäftigten steigt die Arbeitsbelastung, so Kopf.

>>> Österreichs Wirtschaft: Die Zukunft gehört den Fleißigen

Der demografische Wandel ist einer der Hauptgründe für den Fachkräftemangel in Österreich. Die Zahl der Arbeitskräfte im erwerbsfähigen Alter nimmt aufgrund der Alterung der Bevölkerung ab. Verschärft wird diese Situation dadurch, dass viele erfahrene Fachkräfte in den Ruhestand gehen. Es rücken jedoch nicht genügend junge Fachkräfte nach, um diese Lücke zu schließen. Die mangelnde Übereinstimmung zwischen den Fähigkeiten der Arbeitskräfte und dem Bedarf der Industrie ist ein weiteres Problem. Viele junge Menschen wählen Ausbildungswege, die nicht den Anforderungen der modernen Industrie entsprechen. Es besteht ein wachsender Bedarf an Fachkräften mit spezialisierten technischen Fähigkeiten und Kenntnissen in Bereichen wie Digitalisierung und Automatisierung, die durch das derzeitige Bildungssystem oft nicht abgedeckt werden.