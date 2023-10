Am FACC-Standort in Kroatien fand heute im Beisein von Vertretern aus Politik und Wirtschaft der Spatenstich für die Werkserweiterung statt. Die Produktionsfläche des 2022 in Betrieb gegangenen Werks zur Herstellung von Hightech-Komponenten für den Kabineninnenraum wird verdreifacht und ein zusätzliches Bürogebäude errichtet.

Die Baumaßnahmen werden im Juni 2024 abgeschlossen, bis Ende 2026 wird sich auch der Personalstand auf 600 Mitarbeiter*innen nahezu verdreifachen. Insgesamt 21 Millionen Euro investiert die FACC AG in den Ausbau des Standortes in Kroatien.