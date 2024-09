Gleichzeitig stehen die Lkw-Hersteller vor einer doppelten Herausforderung: Während der Fokus auf der Entwicklung von Elektro-Lkw liegt, müssen sie weiterhin in Dieselantriebe investieren. „Über die gesamte Transformation wird daneben der Diesel-Antrieb bis zu seiner vollständigen Ablösung weiterhin eine wichtige Rolle spielen“, erklärt MAN-Chef Alexander Vlaskamp. Zudem sieht er die Brennstoffzelle als Nischenlösung für bestimmte Spezialanwendungen.

>>> VW-Zulieferer: "Es fehlt nicht viel und wir schicken dem OEM Geld hinterher"

MAN verfolgt eine flexible Produktionsstrategie, indem es alle Antriebe – Diesel, Elektro und Brennstoffzelle – auf einer Linie fertigt. „So können wir flexibel auf den Nachfragewandel hin zum Elektro-Lkw reagieren“, so Vlaskamp. Im Gegensatz dazu hat VW mehrere Werke komplett auf Elektroantriebe umgestellt, was aufgrund der derzeit schwachen Nachfrage zu Produktionsausfällen führt. Bei der VW-Kernmarke sind Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen.



Diese Herausforderungen treffen die Nutzfahrzeugindustrie in einer schwierigen Phase. Im August 2024 sank der Absatz von Nutzfahrzeugen in Europa um 37 Prozent. „Es gibt eine große Zurückhaltung in Deutschland“, beobachtet Traton-Chef Levin. „Die Kunden warten darauf, dass die deutsche Wirtschaft durch Investitionen wieder an Fahrt aufnimmt und die Zinsen sinken.“



Auch bei kleineren Transportern ist die Lage angespannt. „Wir sind uns bewusst, dass viele Märkte sich gerade abkühlen“, erklärt Carsten Intra, Leiter von VW Nutzfahrzeuge. „Das zweite Halbjahr wird herausfordernd.“ Daimler-Truck-Chef Daum erwartet erst Anfang 2025 eine mögliche Erholung. „Wir sehen auch im Augenblick keine Entspannung in Europa aufs erste Halbjahr nächstes Jahr.“